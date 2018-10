Ex-Außenminister Johnson forderte Brexit-Kursänderung

Der frühere britische Außenminister Boris Johnson hat beim Parteitag der Konservativen Premierministerin Theresa May zur Aufgabe ihrer Brexit-Pläne aufgefordert und sich als ihr Nachfolger in Stellung gebracht. Die auf dem Landsitz Mays in Chequers erarbeitete EU-Austrittsstrategie sei eine Demütigung für das Vereinigte Königreich, sagte Johnson am Dienstag in Birmingham.

© APA (AFP)

"Dies ist der Augenblick, Chequers wegzuwerfen", rief er unter dem Jubel der Delegierten. Mays Pläne stoßen nicht nur in ihrer eigenen Partei auf Ablehnung, sondern auch bei der EU in Brüssel. Johnson hatte aus Protest gegen die Brexit-Pläne der Regierungschefin seinen Posten geräumt und gilt als einer der schärfsten Kritiker der Premierministerin.

Mays Strategie sei "gefährlich und unbeständig", sagte Johnson in seiner Rede. Der Plan der Regierungschefin bedeute eine "politische Demütigung". Den sogenannten Chequers-Deal bezeichnete der Ex-Minister als "Betrug".

Einen Rücktritt der Regierungschefin forderte er aber nicht. Er rief stattdessen die Parteimitglieder auf, May dabei zu "unterstützen", von ihren Brexit-Plänen Abstand zu nehmen.

"Glaubt denen nicht, die sagen, es gebe keinen anderen Plan und keine Alternative", so Johnson vor den Hunderten Parteimitgliedern. May will eine Freihandelszone mit der EU schaffen und einen Teil der gemeinsamen Regeln beibehalten. Viele Brexit-Befürworter verlangen dagegen einen klaren Schnitt und drohen, ein von ihr ausgehandeltes Abkommen scheitern zu lassen. Sie treten für ein Freihandelsabkommen nach dem Vorbild Kanadas mit der EU ein. Dies würde nach Ansicht Mays aber zu einer Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland führen.

Vor dem Auftritt Johnsons bekräftigte May ihre Position. Man arbeite an einem guten Abkommen mit der EU, sagte sie der BBC. Ziel sei ein reibungsloser Handel. Zudem habe man Vorstellungen der Wirtschaft berücksichtigt. May rief dazu auf, sich auch die Sorgen der Europäischen Union über die Brexit-Vorschläge der Briten genau anzuschauen. Sie will ihre Vorstellungen am Mittwoch zu Abschluss des Parteitages den Delegierten präsentieren.

Die May-Pläne ließen das Land für künftige Generationen weiter unter der Herrschaft der EU, kritisierte Johnson. "Dies ist nicht Demokratie, dies ist nicht das, wofür wir gestimmt haben." Zum Auftakt des Parteitags hatte May zur Geschlossenheit beim Brexit-Kurs aufgerufen.

Johnson attackierte auch die oppositionelle Labour-Partei und rief die eigene Partei zur Rückkehr zu ihren traditionellen Werten wie niedrigen Steuern und einem starken Polizeiwesen auf. Zwar vermied er es, direkt die Machtfrage zu stellen, dennoch wurde die Rede als solche aufgenommen. Die namhafte BBC-Journalistin Laura Kuenssberg schrieb auf Twitter: "Eine offene Herausforderung der Führung von Johnson, mitten auf dem Parteitag, wo May eigentlich das Sagen haben sollte."

Knapp sechs Monate vor dem angepeilten EU-Austrittstermin Ende März stocken die Verhandlungen mit der EU über ein Brexit-Abkommen. Ohne eine solche Vereinbarung droht ein ungeregelter Abschied aus der Staatengemeinschaft mit großen politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen.

Kurz vor dem Parteitag hatte Johnson seinen eigenen Plan für den EU-Austritt vorgestellt. Im Hinblick auf die Grenze zwischen Irland und Nordirland schlug er vor, die Zollkontrollen abseits der eigentlichen Grenze mit modernen technischen Methoden vorzunehmen, um eine "harte" Grenze zu vermeiden. Zudem warb Johnson für ein Freihandelsabkommen mit der EU nach dem Vorbild des europäisch-kanadischen CETA-Abkommens.

Nur Stunden vor Johnsons Rede am Dienstag hatte May Pläne für eine neue Einwanderungspolitik nach dem Brexit präsentiert. London will die Zahl der Einwanderer massiv senken. EU-Bürger sollen demnach nicht mehr bevorzugt behandelt werden. Vor allem gering qualifizierte Jobsuchende dürften es künftig viel schwerer haben. Wer in Großbritannien leben und arbeiten möchte, muss in Zukunft ein Mindestgehalt vorweisen. Familiennachzug soll nur mit Hilfe des Arbeitgebers möglich sein. Auch für Touristen soll das Reisen schwieriger werden; sie müssen sich künftig im Voraus einer Sicherheitsprüfung unterziehen.

Studenten sind von den Einreisebeschränkungen ausgenommen. Sie müssen nur nachweisen, dass sie für ihren Lebensunterhalt aufkommen können. Die etwa drei Millionen EU-Bürger, die schon in Großbritannien leben, sollen ebenfalls nicht von den neuen Regelungen betroffen sein.

Um die schleppenden Gespräche zwischen der EU und London voranzubringen, bereitet die EU unterdessen den Entwurf einer politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen mit Großbritannien vor. EU-Diplomaten bestätigten entsprechende Informationen der Funke-Mediengruppe. Geplant seien nur relativ knappe Eckpunkte der künftigen Beziehungen, die dann in der Brexit-Übergangszeit bis Ende 2020 in Vertragstexte gegossen werden sollen. Das Papier ist Teil des seit Monaten verhandelten Vertragspakets. Der Entwurf könnte am 10. Oktober in der EU-Kommission gebilligt und anschließend mit den EU-Staaten abgestimmt werden.