Boris Johnson bei Parteitagsauftritt von Anhängern gefeiert

Der ehemalige britische Außenminister Boris Johnson ist am Dienstag mit großem Beifall von seinen Anhängern beim Parteitag der Konservativen in Birmingham gefeiert worden. Bei einer Rede vor etwa 1.000 Menschen rief Johnson zu mehr Selbstbewusstsein bei den Brexit-Verhandlungen auf. Die Tory-Partei dürfe nicht zulassen, dass das Land unter Kontrolle von außen gerate.

© APA (AFP)

Johnson hatte bereits zum Auftakt des Parteitags am Sonntag die Brexit-Pläne von Premierministerin Theresa May heftig kritisiert. In einem Gastbeitrag in der "Sunday Times" bezeichnete er die Vorschläge der Premierministerin als Ergebnis "geistiger Verwirrung" und "lächerlich". Johnson und andere Brexit-Hardliner fordern einen klareren Bruch mit Brüssel.

Johnson nutzte seine Rede auch für einen Angriff auf die Labour-Opposition. Er warnte eindringlich vor einer möglichen Regierung unter Labour-Chef Jeremy Corbyn.

May hatte sich am Vormittag in einer Erklärung an den Parteitag gewandt. Dabei betonte sie, dass sie nach dem Brexit den bevorzugten Status für Arbeitnehmer aus der EU beenden und Fachkräfte aus aller Welt anwerben will. Es werde neue Regeln für die Einwanderung geben, so May. Mit der Bevorzugung von Arbeitnehmern aus der EU sei dann Schluss.

"Zum ersten Mal seit Jahrzehnten wird dieses Land selbst kontrollieren und auswählen, wen wir hier herkommen lassen wollen", erklärte May. Das neue System werde es ermöglichen, die Einwanderung von gering qualifizierten Arbeitskräften und die Zuwanderung insgesamt einzuschränken.

May fügte hinzu, die britische Bevölkerung habe zu lang das Gefühl gehabt, dass sie in Sachen Einwanderung "ignoriert" werde und ihre Anliegen "nicht ernst genug" genommen würden. Ein Weißbuch zur Einwanderung will die Regierung noch in diesem Herbst vorlegen, ein entsprechender Gesetzesentwurf soll 2019 vorgelegt werden. Der Brexit ist für Ende März 2019 geplant.

In einem BBC-Interview hat sich May unterdessen von einem umstrittenen Vergleich der EU mit der Sowjetunion ihres Außenministers distanziert. "Die beiden Organisationen sind nicht das gleiche", sagte May am Dienstag in einem Interview im BBC-Fernsehen.

Außenminister Jeremy Hunt hatte mit dem Vergleich bei seiner Parteitagsrede am Sonntag in Birmingham Empörung bei Politikern in der Europäischen Union hervorgerufen. Er hatte gesagt, die EU müsse aus der Geschichte der Sowjetunion lernen. "Wenn Sie die EU in ein Gefängnis verwandeln, wird der Wunsch, da rauszukommen, nicht schwinden, sondern wachsen."