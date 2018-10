LGBTQ-Dichter mit eigener Skulptur in New York geehrt

Eine neue Skulptur am New Yorker Hudson River soll die Bewegung aus Lesben, Schwulen, Bi-, Transsexuellen und queeren Menschen (LGBTQ) ehren und deren Dichter zu Wort kommen lassen. "Viewfinding" heißt die Arbeit von Künstlerin Sarah Brook in Manhattan, deren farbige Tafeln an die Regenbogenflagge erinnern. Sie zitiert zudem aus Gedichten von 26 LGBTQ-Poeten.