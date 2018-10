Diebe ernteten kompletten Weinberg in Rheinland-Pfalz ab

Diebe haben im rheinland-pfälzischen Deidesheim die Trauben eines kompletten Weinbergs gestohlen. Die unbekannten Täter hätten die Rebstöcke mit einer automatischen Erntemaschine vollständig abgeerntet und 1,6 Tonnen Trauben der Sorte Riesling gestohlen, berichtete die Polizei in Neustadt an der Weinstraße am Montag.