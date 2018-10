14 Jahre Haft für Mörder in deutschem Massagesalon

Nach dem gewaltsamen Tod von zwei Frauen in einem Gelsenkirchener Massagesalon ist ein 40-Jähriger am Montag zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Der angeklagte Chinese hatte gestanden, die ebenfalls aus China stammenden Erotik-Masseurinnen am 29. Oktober 2017 erstochen zu haben. Eines der Opfer wurde von mehr als 30 Stichen getroffen.