Mann in Schweden nach drei Nächten im Aufzug gerettet

In einem Bürogebäude südlich von Stockholm hat ein Mann drei Nächte im Aufzug festgesessen. Der 58-Jährige wurde erst entdeckt, als der Lift am Montag in der Früh benutzt wurde. Wie die Feuerwehr Södertörn dem schwedischen Rundfunk mitteilte, war der Mann in schlechtem Zustand und kam ins Krankenhaus. Er habe nur sagen können, dass er sehr durstig sei und seit Freitag festgesessen ist.