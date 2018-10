Strache bekommt "Jörg Haider Medaille" zu 10. Todestag

Der zehnte Todestag des einstigen Kärntner Landeshauptmannes Jörg Haider am 11. Oktober soll Anlass zur Versöhnung mit der heutigen FPÖ sein: Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bekommt am Vortag die "Jörg Haider Medaille" von Witwe Claudia Haider überreicht. Der "kleine Festakt" am 10. Oktober soll vor geladenen Gästen auf dem Familienanwesen im Kärntner Bärental stattfinden.