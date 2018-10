Grüne laut Umfragen bereits vor SPD in Deutschland

In Deutschland haben die Grünen einer Umfrage zufolge die SPD als zweitstärkste Partei abgelöst. In dem am Montag veröffentlichten Trendbarometer der Fernsehsender RTL und n-tv kamen die Grünen auf 17 Prozent, während die SPD 16 Prozent erreichte. Es ist das erste Mal seit der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima im Jahr 2011, dass die Grünen im Trendbarometer vor der SPD rangieren.