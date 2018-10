Deutsche Rüstungsgüter für 254 Mio. Euro an Saudi-Arabien

Trotz der Beteiligung Saudi-Arabiens am Jemen-Krieg hat die deutsche Bundesregierung seit ihrer Vereidigung im März Rüstungsexporte für 254 Millionen Euro an das Königreich genehmigt. An die anderen acht Länder der von Saudi-Arabien geführten Kriegsallianz gingen Rüstungsgüter für 21,8 Millionen Euro. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Grünen hervor.