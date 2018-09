Irakische Kurden wählen neues Parlament

Ein Jahr nach dem Fiasko infolge eines Unabhängigkeitsreferendums haben die Bürger in der autonomen Kurdenregion im Nordirak ein neues Parlament gewählt. Rund 3,1 Millionen Wähler waren am Sonntag aufgerufen, unter den Kandidaten von 29 politischen Bewegungen die 111 Abgeordneten zu bestimmen. Die Wahllokale schlossen am Abend, die Ergebnisse sollen am Mittwoch verkündet werden.