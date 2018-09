75-jähriger Deutscher saß mehrere Tage in Auto fest

Ein 75-jähriger Pensionist hat in einem Waldgebiet in Mittelfranken mehrere Tage und Nächte in seinem Auto ausharren müssen, nachdem er den Wagen abseits sämtlicher Waldwege festgefahren hatte und ein Baum die Autotür blockierte. Rettungskräfte entdeckten den Pkw am Samstagnachmittag zufällig unweit einer Weide und befreiten den seit Dienstagabend Vermissten, teilte die Polizei am Sonntag mit.