Gefängnislauf in Wien - JA Floridsdorf 2.380 Mal umrundet

Die mittlerweile siebente Auflage des Gefängnislaufs ist am Wochenende in Wien über die Bühne gegangen. 191 Teilnehmer haben am Samstag die Mauern der Justizanstalt (JA) Floridsdorf und der angrenzenden evangelischen Kirche 2.380 Mal umrundet. Sponsoren honorierten diese Leistung mit über 18.000 Euro. Die Spenden kommen Angehörigen von Strafgefangenen zugute.