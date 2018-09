58 Migranten an Bord von "Aquarius 2" vor Landung auf Malta

58 Migranten an Bord des Rettungsschiffes "Aquarius 2" werden am Sonntag auf Malta eintreffen. Sie sollen in ein Schiff der maltesischen Marine einsteigen und in La Valletta landen, berichteten die Hilfsorganisationen "Sos Mediterranee" und "Ärzte ohne Grenzen", Betreiber des Schiffes, per Twitter.