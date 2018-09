Tödlicher Verkehrsunfall auf der A1 bei Amstetten

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Toten ist es am Sonntagfrüh auf der A1 in Fahrtrichtung Wien gekommen. Im Streckenbereich zwischen Amstetten-West und Amstetten-Ost geriet bei einem Auffahrunfall ein Kleintransporter zwischen einen Lkw-Zug und einen Klein-Lkw. Die drei Personen, die sich in dem Fahrzeug befanden, wurden eingeklemmt und mussten mit der Bergeschere befreit werden.

Der folgenschwere Unfall hatte sich laut Philipp Gutlederer vom Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten gegen 3.00 Uhr im Gemeindegebiet von Viehdorf (Bezirk Amstetten) ereignet. Neben "Christophorus 2" waren dem Sprecher zufolge auch zwei Notarzt- und mehrere Rettungswagen sowie drei Feuerwehren im Einsatz.

Für einen Betroffenen kam jede ärztliche Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Einer der beiden Schwerverletzten wurde in das Krankenhaus Linz geflogen, berichtete der ÖAMTC am Sonntag der APA. Gutlederer berichtete zudem, dass eine Person nach dem Unfall vermisst werde. Eine Suchaktion sei am Sonntagvormittag noch im Gang gewesen.

Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Wien für drei Stunden gesperrt werden, was für Verkehrsbehinderungen sorgte. Die Nationalität der Opfer und nähere Informationen zum genauen Unfallhergang lagen vorerst nicht vor.