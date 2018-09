Erdogan spricht sich für "gleichberechtigte Integration" aus

Bei seiner Rede zur Einweihung der neuen Ditib-Zentralmoschee in Köln am Samstag hat sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan für eine "gleichberechtigte Integration" der Türken in Deutschland ausgesprochen. "Die Türkei hat immer die gleichberechtigte Integration unterstützt und gefördert", sagte Erdogan vor rund tausend geladenen Gästen im Hof der Moschee in Köln-Ehrenfeld.

© APA (AFP)

Es gehe dabei aber nicht um "Assimilation", betonte Erdogan, der schon oft vor Assimilation gewarnt hat."Wir sehen die Zukunft unserer Brüder hier." Gegen Rassismus müsse aber "gemeinsam Haltung" angenommen werden.

Erdogan kritisierte zugleich den Umgang Deutschlands mit dem ehemaligen Fußballnationalspieler Mesut Özil und seinem Nationalmannschaftskollegen Ilkay Gündogan, die nach einem Foto mit Erdogan starker Kritik ausgesetzt waren. Nur deswegen seien sie "aus der Gesellschaft ausgegrenzt worden", sagte Erdogan. "Dafür habe ich kein Verständnis." Er wolle denen danken, die zu Özil gehalten hätten.

Der türkische Staatschef sprach sich in der Rede auch für die doppelte Staatsbürgerschaft aus. Er habe mit "vielen Menschen gesprochen, damit die doppelte Staatsbürgerschaft wieder durchgesetzt wird", sagte Erdogan. Damit werde das "Wir-Gefühl in Deutschland" und die Verbundenheit zwischen den Völkern gestärkt. In Deutschland ist es für Türken nur unter bestimmten Bedingungen möglich, zugleich einen deutschen und einen türkischen Pass zu haben.

In der Moschee sprach sich Erdogan entschieden gegen eine Vermengung von Islam und Terrorismus aus. Terror dürfe nicht mit dem muslimischen Glauben in Verbindung gebracht werden, mahnte Erdogan. Zugleich forderte er, keinen Unterschied zwischen Terrororganisationen zu machen. So sollte Deutschland neben der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) auch die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen als Terrororganisation einstufen.

Bereits bei den politischen Gesprächen in Berlin am Freitag hatte er wiederholt von Deutschland gefordert, die Gülen-Bewegung zu verbieten, die laut Ankara hinter dem Putschversuch von Juli 2016 steckt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte jedoch weitere Beweise für ihre Verantwortung gefordert. Erdogan äußerte sich nun verärgert, dass "strategische Freunde" immer weitere Beweise haben wollten, und forderte, mehr gegen diese "Terroristen" zu tun.

Der Besuch Erdogans wurde durch einen der größten Polizeieinsätze in der Kölner Geschichte abgesichert. Rund um die Moschee haben Stadt und Polizei einen großen Sicherheitsbereich festgelegt. Insgesamt sind in Köln mehrere Tausend Polizisten im Einsatz. In der Millionenstadt herrscht die höchste Sicherheitsstufe.

Die beiden großen Protestkundgebungen gegen den Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Samstag in Köln verliefen friedlich. Die Versammlungen von Erdogan-Gegnern im rechtsrheinischen Köln-Deutz sowie in der nördlichen Innenstadt wurden am Nachmittag von den Veranstaltern für beendet erklärt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Zahl der Teilnehmer blieb deutlich hinter den Erwartungen der Anmelder zurück. An der Demonstration eines Kölner Bündnisses unter dem Motto "Erdogan not welcome" an der Deutzer Werft nahmen lediglich gut 1.000 Menschen teil - angemeldet waren 5.000. Auch bei der Protestkundgebung der Alevitischen Gemeinde in Deutschland am Ebertplatz in der nördlichen Kölner Innenstadt lag die Teilnehmerzahl mit mehreren hundert Menschen deutlich unter den erwarteten 3.000 Demonstranten.

Der Staatsbesuch war auch von Irritationen und Eklats begleitet. Zuletzt hatte Erdogan am Freitagabend während des Staatsbanketts Bundespräsident Frank-Walter Steinmeiers Kritik an seiner Menschenrechtspolitik scharf zurückgewiesen und seinerseits getadelt. In Deutschland seien "Hunderte, Tausende" Terroristen unterwegs, sagte er in seiner Tischrede.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hatte zuvor bei seinem Treffen mit Erdogan auf die Einhaltung der Menschenrechte gepocht. Er habe gegenüber Erdogan deutlich gemacht, dass Rechtsstaatlichkeit eine wichtige Voraussetzung für eine Normalisierung der Beziehungen zur Türkei sei, sagte der CDU-Politiker am Samstag am Flughafen Köln-Bonn. Diese traditionell sehr intensiven Beziehungen seien "überschattet von inneren Entwicklungen in der Türkei".

Seine Sorge betreffe vor allem Verhaftungswellen in der Türkei, sagte Laschet. Vor diesen seien auch deutsche Staatsbürger betroffen gewesen. Auch der Umgang mit der Presse- und Religionsfreiheit bereite ihm Sorge. Erdogan habe in dem Gespräch auf die Unabhängigkeit der Justiz in der Türkei verwiesen. "Ein Rechtsstaat, der die Menschenrechte wahrt und den Werten der Demokratie Rechnung trägt, ist im Interesse aller - auch der türkischen Regierung", sagte Laschet.