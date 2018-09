Basejumper aus Graz am Dachstein tödlich verunglückt

Ein 36 Jahre alter Basejumper aus Graz ist am Donnerstag bei einem Unfall am Dachstein in der Obersteiermark ums Leben gekommen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mitteilte. Der Leichnam wurde erst am Freitag zu Mittag von Kletterern gefunden und mit einem Hubschrauber zu Tal geflogen.