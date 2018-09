Explosion bei Kommunistentreffen in der Ostukraine

Bei einer Explosion in der ostukrainischen Stadt Donezk sind bei einem Treffen örtlicher Kommunisten mindestens vier Menschen verletzt worden. Die Bombe soll eine Sprengkraft von bis zu 150 TNT Gramm gehabt haben, wie die örtlichen Behörden am Samstag mitteilten. Die Explosion habe sich in einem Bürogebäude im Stadtzentrum von Donezk in der selbsternannten Volksrepublik ereignet.