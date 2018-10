Syrien kündigt Eröffnung von Grenzübergang nach Jordanien an

Die syrische Regierung hat die baldige Wiedereröffnung eines wichtigen Grenzübergangs zu Jordanien angekündigt, der in den vergangenen drei Jahren von Rebellen kontrolliert worden war. Das Verkehrsministerium in Damaskus teilte am Samstag mit, dass die Vorbereitungen abgeschlossen seien, um den Grenzübergang Nassib-Jaber an der Autobahn von Damaskus nach Amman am 10. Oktober wieder zu eröffnen.