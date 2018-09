Mann am Münchner Oktoberfest getötet

Nach dem tödlichen Streit auf dem Münchner Oktoberfest ist ein 42-jähriger Tatverdächtiger in Begleitung seines Anwalts bei der Polizei erschienen. Wie die Polizei mitteilte, gab er am Samstagnachmittag, an der Auseinandersetzung in der Nacht zum Samstag beteiligt gewesen zu sein.