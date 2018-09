Kritik an Tafel zur Erinnerung an NS-Opfer in Kemeten

Die Roma Volkshochschule Burgenland hat am Samstag eine Tafel zum Gedenken an das Schicksal der Roma von Kemeten als "misslungene Erinnerung" kritisiert. Die Gemeinde im Bezirk Oberwart hatte einen "Geschichtskreis" in Form einer Skulptur mit Tafeln aufgestellt, eine davon erinnert an die Zeit des Nationalsozialismus. Bürgermeister Wolfgang Koller (SPÖ) zeigte sich über die Kritik "verwundert".