Wolfgang Tillmans mit Goslarer Kaiserring 2018 ausgezeichnet

Der Fotokünstler Wolfgang Tillmans hat den Kaiserring 2018 der Stadt Goslar erhalten. Der 50-Jährige nahm die Auszeichnung, die als einer der weltweit wichtigsten Preise für moderne Kunst gilt, am Samstag während einer Sondersitzung des Stadtrats in der historischen Kaiserpfalz entgegen. Tillmans lebt und arbeitet in London und Berlin.