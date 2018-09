Paar in Bergnot musste Nacht am Dachstein verbringen

Ein in Bergnot geratenes Paar hat die Nacht auf Freitag am Dachstein im Bezirk Gmunden verbringen müssen. Der 31-Jährige und seine 30-Jährige Freundin hatten sich beim Aufstieg verirrt und in der Nacht einen Notruf abgesetzt. Da es für eine Hubschrauberbergung zu dunkel war, musste das Pärchen in einem Not-Biwak am Berg übernachten, berichtete die Polizei am Samstag.