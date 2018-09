Elf Verletzte durch Taifun "Trami" in Südjapan

Ein Taifun hat auf der Insel Okinawa im Süden Japans heftige Winde und schwere Regenfälle verursacht. Elf Menschen seien durch die Ausläufer von Wirbelsturm "Trami" verletzt worden, teilte der japanische TV-Sender NHK am Samstag mit. Fast 400 Flüge von oder zum Flughafen in Naha mussten gestrichen werden. Knapp 200.000 Haushalte in Okinawa und auf einigen der benachbarten Inseln waren ohne Strom.