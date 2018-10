Merkel traf Erdogan erneut im Kanzleramt in Berlin

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist am letzten Tag seines Staatsbesuchs in Deutschland erneut mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammengekommen. Nach einem Frühstück am Samstag im Berliner Kanzleramt fliegt Erdogan weiter nach Köln, wo er an der Eröffnung der Zentralmoschee der Türkisch-Islamischen Union (DITIB) teilnehmen will.