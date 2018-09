Zehn tote Kinder pro Tag: Helfer warnen vor Krise in Niger

In einem Gebiet im Süden des Nigers sterben laut Helfern derzeit täglich etwa zehn Kleinkinder infolge von Malaria oder akuter Mangelernährung. Die Intensivstation für Kinder im Krankenhaus in der Stadt Magaria sei bereits komplett überfüllt, warnte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) am Donnerstag.