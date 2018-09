Brucknerfest Linz: "Achte" als Höhepunkt der Konzertabende

Für das Finale des "Triduums" am Mittwoch an der Wirkungs- und Begräbnisstätte von Anton Bruckner in der Stiftsbasilika St. Florian hatten sich die Münchner Philharmoniker dessen 8. Sinfonie in der Fassung von 1890 aufgehoben. Sie machten für das Brucknerfest Linz das monumentale sinfonische "Bauwerk" zum Höhepunkt dreier Konzerte. Die Musiker zeigten sich - wie zuvor - bestens vorbereitet.