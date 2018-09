Parteitag der SPÖ Niederösterreich mit Pamela Rendi-Wagner

Die am Dienstag zur geschäftsführenden SPÖ-Vorsitzenden gekürte Pamela Rendi-Wagner hat am Samstag ihren ersten Auftritt vor den niederösterreichischen Genossen. Sie wird - anstelle des noch auf der Einladung aufscheinenden Christian Kern - beim Landesparteitag in Schwechat sprechen. Franz Schnabl steht vor seiner ersten Wiederwahl als Landesparteivorsitzender.