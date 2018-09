Trump will US-Budgetgesetz unterzeichnen

US-Präsident Donald Trump will offenbar das vom Repräsentantenhaus verabschiedete Haushaltsgesetz unterzeichnen und so eine am Sonntag drohende teilweise Einstellung der Regierungstätigkeit verhindern. "Wir werden die Regierung am Laufen halten", sagte er am Mittwoch vor Reportern in New York auf die Frage, ob er das Gesetz unterzeichnen werde. Der Senat hatte dem Budget schon zuvor zugestimmt.