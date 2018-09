Trump äußert erstmals Zweifel an Nominierung von Kavanaugh

US-Präsident Donald Trump schließt nicht mehr aus, seinem Richterkandidaten Brett Kavanaugh die Unterstützung zu entziehen. Er könne seine Meinung ändern, falls sich herausstelle, dass Kavanaugh "schuldig" sei, sagte Trump am Mittwoch am Rande der UNO-Vollversammlung in New York. Kurz zuvor hatte eine dritte Frau dem erzkonservativen Juristen sexuelle Übergriffe zur Last gelegt.