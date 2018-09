Es könne zwei bis drei Tage dauern, bis die 58 Migranten an Bord eines maltesischen Schiffes gehen können, das sie an Land bringen soll.

© APA (AFP)

Der Transfer von den geretteten Migranten auf dem Schiff "Aquarius 2" nach Malta verzögert sich. Grund dafür sei schlechtes Wetter, sagte eine Sprecherin der Hilfsorganisation SOS Mediterranee der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Es könne zwei bis drei Tage dauern, bis die 58 Migranten an Bord eines maltesischen Schiffes gehen können, das sie an Land bringen soll.

Die "Aquarius 2" selbst darf nicht im Hafen des Inselstaats anlegen, sondern fährt weiter ins südfranzösische Marseille. Dort dürfte das Schiff seine Flagge verlieren: Der Flaggenstaat Panama hatte angekündigt, es aus seinem Schifffahrtsregister zu streichen. Damit wäre das letzte noch aktive private Rettungsschiff in der Zone vor Libyen zunächst stillgelegt.

Von Malta aus sollen die Menschen auf vier weitere EU-Länder verteilt werden. Nach Angaben des Büros des französischen Premierministers handelt es sich dabei um Deutschland, Spanien, Portugal und Frankreich. Nachdem sich die nächstgelegenen Länder Malta und Italien geweigert hatten, das Schiff anlanden zu lassen, war die Lösung ausgehandelt worden.

Die Hilfsorganisationen SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen hatten zwischenzeitlich darum gebeten, die Migranten nach Marseille zu fahren - Frankreich pochte aber auf das Prinzip, dass aus Seenot Gerettete in den nächstgelegenen sicheren Hafen gebracht werden.