Die A21 musste in Fahrtrichtung zur Südautobahn (A2) vorübergehend gesperrt werden.

© APA/FF ALLAND

Auf der Wiener Außenringautobahn (A21) ist Mittwochfrüh ein Autobus in Vollbrand gestanden. Nach Feuerwehrangaben waren drei Personen an Bord. Verletzt wurde niemand. Die A21 musste in Fahrtrichtung zur Südautobahn (A2) vorübergehend gesperrt werden.

Der Brand in dem rumänischen Doppelstock-Autobus war gegen 6.30 Uhr vermutlich im Motorraum ausgebrochen, berichtete Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Der Lenker stellte das Fahrzeug zwischen dem Knoten Steinhäusl (Bezirk St. Pölten-Land) und Alland (Bezirk Baden) am Pannenstreifen ab. Löschversuche blieben erfolglos.

Fünf Feuerwehren mit etwa 65 Mann rückten aus, so Resperger. Die Einsatzkräfte mussten wegen der starken Rauchentwicklung unter Atemschutz gegen die Flammen vorgehen.