51-Jähriger durch Messerstiche in Tirol schwer verletzt

Ein 51-jähriger Einheimischer ist Montagabend am Kufsteiner Bahnhof schwer verletzt aufgefunden worden. Der Mann wies Stichverletzungern auf, berichtete die Polizei am Dienstag. Im Laufe des Tages konnte dann ein 31-jähriger Deutscher als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Er soll dem Mann die Verletzungen in einer Wohnung in der Festungsstadt zugezogen haben.