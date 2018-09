Wiener Feuerwehr-Rettungshunde erschnüffelten WM-Titel

Gold und Silber bei der Fährtensuche und auch Gold in der Mannschaftswertung - die Feuerwehr-Rettungshunde des Katastrophenhilfsdienstes des Wiener Landesfeuerwehrverbandes waren bei der 24. Weltmeisterschaft der Internationalen Rettungshunde Organisation (IRO) erfolgreich. 133 Hunde aus 26 Nationen hatten an dem Bewerb in Slowenien teilgenommen.