Täglich mehr als 1,7 Mio. Radfahrten in Österreich

In Österreich wird kräftig in die Pedale getreten, nicht nur bei der Rad-WM in Innsbruck. Täglich wird das Fahrrad für mehr als 1,7 Millionen Fahrten als Verkehrsmittel genutzt, berichtete der VCÖ am Dienstag. Das Potenzial ist noch größer. Mehr als sechs Mio. tägliche Alltagswege sind kürzer als zweieinhalb Kilometer, rund elf Millionen kürzer als fünf Kilometer, informierte der Verkehrsclub.