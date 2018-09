"lost/and/found"-Projekt in Wien und Bratislava auf Schiene

Eine rollende Ausstellung ist am Dienstag am Wiener Westbahnhof präsentiert: Mit "lost/and/found" bespielt das Künstlerduo Nicole Six und Paul Petritsch den Kunstzug TRAM, der seit Februar zwischen Wien und Bratislava pendelt. Die so nahe liegenden Städte sind folglich auch Anstoß für die Schau, die sich mit unfreiwilligen Trennungen auseinandersetzt.