Trump vertrat vor UNO-Vollversammlung "America First"

US-Präsident Donald Trump hat in seiner mit Spannung erwarteten Rede vor der Vollversammlung der UNO mit Nachdruck seine "America First"-Politik vertreten. Sein Hauptziel als Staatsoberhaupt sei es, die Souveränität der USA zu schützen, sagte er am Dienstag am UNO-Hauptsitz in New York.

© APA (AFP/Getty)

"Amerika wird von den Amerikanern regiert. Wir weisen die Ideologie der Globalisierung zurück und bekennen uns zur Doktrin des Patriotismus." In seiner Ansprache lobte er die Fortschritte, die mit Nordkorea erzielt worden seien, und erneuerte seine Kritik am Iran. Dessen Präsident Hassan Rouhani nahm ebenfalls an der Vollversammlung teil.

Trump nutzte seine Rede, um Erfolge seiner bisherigen Amtszeit zu betonen. Die USA stünden zum Teil wirtschaftlich stärker da als jemals zuvor und das amerikanische Militär sei mächtig, sagte er. Die versammelten Staats- und Regierungschefs reagierten mit Gemurmel und Gelächter als Trump erklärte, er habe als Präsident mehr erreicht als fast als jeder andere im Amt vor ihm. "Diese Reaktion habe ich nicht erwartet", sagte Trump. "Aber das ist okay."

Er rief zu Reformen des internationalen Handelssystems auf und forderte von der OPEC, Preiserhöhungen zu unterlassen. Zudem müssten die OPEC-Staaten für ihre Verteidigung zahlen. Sein Land werde in Zukunft nur noch Auslandshilfe an die Staaten gewähren, die die USA respektierten und deren Freunde seien.

Im Atomstreit mit dem Iran bestätigte Trump seine harte Haltung und rief alle Staaten auf, die iranische Führung so lange zu isolieren, wie deren aggressives Verhalten andauere. Er bestätigte, dass weitere Sanktionen im November greifen würden. "Weitere werden folgen und wir arbeiten mit Staaten zusammen, die iranisches Rohöl importieren, um ihre Einfuhren substanziell zu kürzen." Zuvor hatte Trump auf Twitter erklärt, er habe nicht vor, mit Rouhani in New York zu sprechen. "Vielleicht irgendwann in der Zukunft. Ich bin mir sicher, er ist ein wunderbarer Mann."

Trump sprach dagegen von Fortschritten, die im Atomstreit mit Nordkorea erzielt worden seien. Die Raketen "fliegen nicht mehr in alle Richtungen", sagte er. Zudem fänden keine Atomtests mehr statt und einige Militäreinrichtungen würden abgebaut. Trump bedankte sich bei Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un für "seinen Mut und die Schritte, die er gemacht hat". Allerdings würden die Sanktionen in Kraft bleiben, bis die Denuklearisierung vollzogen sei. Bei seiner UNO-Rede im Jahr zuvor hatte Trump Kim als "Raketenmann" bezeichnet und damit gedroht, Nordkorea "komplett zu zerstören".

Damals hatte Trump mit der Formel "Amerika zuerst" sein Debüt vor den Vereinten Nationen gegeben. Seitdem hat er diese Politik durchgesetzt: Aus dem Atomabkommen mit Iran zogen sich die USA ebenso zurück wie aus dem Klimaabkommen und dem UNO-Menschenrechtsrat. Am Mittwoch soll Trump eine Sitzung des Sicherheitsrats leiten, in der die USA gegenwärtig die Präsidentschaft innehaben. Das Thema ist die Nichtweiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen. Per Twitter hat Trump angekündigt, dass er das Hauptaugenmerk auf den Iran legen werde.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kritisierte unterdessen in seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung die Trump-Regierung. "Niemand kann dazu schweigen, wenn Handelsabkommen willkürlich annulliert werden, protektionistische Politik ausgeweitet wird und wirtschaftliche Sanktionen wie Waffen eingesetzt werden", sagte Erdogan am Dienstag bei seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung, ohne die USA direkt zu erwähnen. Im August war der Streit zwischen Washington und Ankara um das Schicksal eines in der Türkei festgehaltenen US-Pastors eskaliert. Die USA verhängten Sanktionen, die die Türkei erwiderte. Die türkische Landeswährung Lira, die seit Monaten schwächelt, brach daraufhin auf historische Tiefstände ein.

Erdogan rief die USA und die internationale Gemeinschaft zudem dazu auf, entschlossener gegen die Gülen-Bewegung vorzugehen, die Ankara für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich macht. Der Anführer der Bewegung, Fethullah Gülen, lebt im US-Staat Pennsylvania. Der türkische Präsident, der die USA in den vergangenen Wochen mehrfach scharf kritisiert hatte, nahm sich bei seiner Rede vor der UNO aber deutlich zurück.

Der türkische Kommunikationschef Fahrettin Altun verbreitete auf Twitter ein Foto, auf dem US-Präsident Donald Trump offenbar Erdogan die Hand entgegenstreckt. Altun schrieb dazu, das Bild sei vor der Erdogan-Rede aufgenommen worden. Die Präsidenten hätten sich kurz unterhalten.

Mit einem eindringlichen Plädoyer für eine Neubelebung der multilateralen Kooperation hatte zuvor UNO-Generalsekretär Antonio Guterres die Generaldebatte eröffnet. Um Kriege zu vermeiden und die Welt sicherer zu machen, müssten sich die Staaten für ein reformiertes und gestärktes multilaterales System einsetzen, forderte Guterres am Dienstag zum Auftakt der einwöchigen Debatte von Staats- und Regierungschefs sowie Außenministern. "Heute ist die Weltordnung zunehmend chaotisch, die Machtverhältnisse sind weniger klar", sagte der UNO-Generalsekretär. "Universelle Werte werden untergraben. Demokratische Grundsätze sind unter Druck."

Die Welt brauche ein "erneuertes Bekenntnis" zu einer auf Regeln basierenden Weltordnung, in deren Zentrum die Vereinten Nationen stünden, sagte der UN-Generalsekretär. Er beklagte, dass das Vertrauen unter den Staaten sowie zugleich das Vertrauen der Bürger in ihre Regierungen abgenommen habe. Die Polarisierungen nähmen zu, und der "Populismus ist auf dem Vormarsch".

"Die Menschen fühlen sich besorgt und unsicher." Dabei stehe der Multilateralismus gerade in einer Zeit "unter Feuer", in der er besonders benötigt werde, beklagte Guterres. Allerdings sei die Zusammenarbeit zwischen den Staaten schwieriger geworden, die Divergenzen im UN-Sicherheitsrat seien groß.

Als zentrale Herausforderungen für die Weltgemeinschaft nannte Guterres unter anderem die Bürgerkriege in Syrien und im Jemen, den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern sowie die Not der muslimischen Rohingya-Minderheit aus Myanmar.

Guterres appellierte auch an die Staatengemeinschaft, energischer gegen die "direkte existenzielle Bedrohung des Klimawandels" vorzugehen. Er zeigte sich enttäuscht darüber, dass Anfang des Monats in Bangkok die letzte große Verhandlungsrunde vor der nächsten UNO-Klimakonferenz im Dezember ohne Durchbruch verlaufen war.

Die Staaten müssten mit "größerem Ehrgeiz und einem größeren Bewusstsein der Dringlichkeit" beim Klimaschutz agieren, sagte der UNO-Generalsekretär zu der bevorstehenden Konferenz in Polen, bei der es um die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 gehen wird.

Die Rede des UNO-Generalsekretärs ließ sich in vielen Passagen als Appell nicht zuletzt an US-Präsident Trump verstehen, der im vergangenen Jahr den Ausstieg der USA aus dem Pariser Abkommen angekündigt hatte und auch auf anderen Feldern die internationale Zusammenarbeit zurückgefahren hat.

Österreich ist durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) in New York vertreten.