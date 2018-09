Salvini dementiert Druck für Entzug von "Aquarius"-Flagge

Panama möchte dem Flüchtlings-Rettungsschiff "Aquarius" seine Flagge entziehen. Grund sei eine Beschwerde der italienischen Behörden, wonach die "Aquarius" sich geweigert habe, aufgenommene Flüchtlinge in ihren Ausgangshafen zurückzubringen. "Kein Land auf der Welt will mit einem Schiff in Verbindung gebracht werden, das sich bei Rettungseinsätzen im Meer quer stellt", so Salvini.