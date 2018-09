Performance-Künstlerin Abramovic in Florenz attackiert

Die Performance-Künstlerin Marina Abramovic ist am Sonntag beim Verlassen des Palazzo Strozzi in Florenz attackiert worden. Ein 51 Jahre alter Tscheche schleuderte ein Bild gegen die Künstlerin. Sie wurde am Kopf getroffen, blieb laut Berichten italienischer Medien aber unverletzt. Der Täter wurde festgenommen.