21-Jähriger durch Messerstich in Wien-Ottakring verletzt

Am Yppenplatz in Wien-Ottakring ist ein 21-Jähriger durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Das Motiv für die Tat, die bereits am Freitagabend verübt wurde: Ein Freund von ihm hatte sich über zwei Joint-Raucher beschwert, dann kam es zum Streit. Das gab die Polizei am Samstag bekannt.