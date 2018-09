Fast hundert Tote durch Cholera-Ausbruch in Nigeria

Im Nordosten Nigerias sind nach Angaben der Vereinten Nationen fast hundert Menschen an der Cholera gestorben und tausende erkrankt. In den Bundesstaaten Yobe und Borno seien in den vergangenen zwei Wochen 97 Cholera-Tote registriert worden, teilte das UN-Büro für humanitäre Hilfe (Ocha) am Samstag mit.