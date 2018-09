Journalist vor seiner Haustür in Mexiko erschossen

In Mexiko ist ein Journalist getötet worden. Mario Gomez sei beim Verlassen seines Hauses im Süden des Bundesstaats Chiapas erschossen worden, teilte sein Arbeitgeber, die Zeitung "El Heraldo de Chiapas", am Freitag (Ortszeit) mit. Gomez wurde in der Gemeinde Yajalon, rund 125 Kilometer entfernt vom Touristenort San Cristobal de Las Casas, erschossen. Er wurde von zwei Bewaffneten angegriffen.