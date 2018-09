SPÖ - Sonntagsfragen-Absturz auf 24 Prozent

Die SPÖ ist gut beraten, die Nachfolge Christian Kerns flott zu regeln. Denn dessen Ankündigung, spätestens nach der Wahl im Mai 2019 ins EU-Parlament zu wechseln, hat ihr einen Absturz in der Sonntagsfrage beschert. In einer Umfrage der Tageszeitung "Österreich" am 19./20. September kam die SPÖ auf nur 24 Prozent - und läge damit gleichauf mit der FPÖ. Für die EU-Wahl sieht es dagegen gut aus.