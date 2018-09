Rund zwei Wochen vor Wahlen - Lawrow in Bosnien-Herzegowina

Rund zwei Wochen vor den allgemeinen Wahlen in Bosnien-Herzegowina hat der russische Außenminister Sergej Lawrow dem Westbalkanstaat am Freitag einen Besuch abgestattet. Nach einem Treffen mit dem serbischen Mitglied der dreiköpfigen Staatsführung Mladen Ivanic in Sarajevo bekräftigte er die Unterstützung des Dayton-Friedensabkommens sowie der Gebietseinheit von Bosnien-Herzegowina.