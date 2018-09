Höherer Grusel-Faktor: Film "Exorzist" lief in Kirche

Der Grusel-Faktor stimmte: Darüber waren sich 500 Besucher einig, die den Horrorfilm "Der Exorzist" erstmals in einer Kirche angeschaut haben. Laut den Organisatoren von der Stadt Straßburg war die Vorführung in der evangelischen Wilhelmskirche am Donnerstagabend eine "Weltpremiere".