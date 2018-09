Urania Puppentheater: Andre Heller rettet Kasperl und Pezi

Der Kasperl und der Pezi müssen nicht mit ihrem Direktor Manfred Müller in Pension gehen: Multitalent Andre Heller ist neuer Eigentümer der Urania Puppenbühne. Der 71-jährige Künstler wurde am Freitag an Ort und Stelle präsentiert. Heller übernimmt das Theater um 100.000 Euro (exklusive Umsatzsteuer, Anm.), Müller wird sich im April zurückziehen - soll aber als Berater aktiv bleiben.