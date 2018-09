Josef Ostermayer wird Vorstandsmitglied des Leopold Museums

Der ehemalige SPÖ-Kulturminister Josef Ostermayer wird in den Vorstand des Leopold Museums entsandt. Das gab das Büro von Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) am Freitag bekannt. In weiterer Folge soll Ostermayer am 11. Oktober den Vorstandsvorsitz übernehmen.