Mann erlitt bei Gasunfall im Burgenland schwere Verletzungen

In einem Wohnhaus in Pinkafeld im Bezirk Oberwart ist es am Donnerstagabend zu einem Gasunfall gekommen. Laut Feuerwehr kam es aus zunächst ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung. Die Polizei sprach von einer Explosion. Ein 24-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt, hieß es am Freitag in einer Aussendung.