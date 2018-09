Deutscher beim Wandern in der Ramsau ums Leben gekommen

Ein 60-jähriger Wanderer aus Deutschland ist Donnerstagmittag in der Ramsau ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann mit einer 15-köpfigen Gruppe auf dem Ramsauer Höhenweg von der Silberkarhütte in Richtung Ramsau am Dachstein unterwegs, als er in einer Kurve ausrutschte. Er stürzte etwa 70 Meter über steiles Gelände ab.