Trump nennt Haushaltsentwurf des Senats "lächerlich"

US-Präsident Donald Trump hat die Haushaltspläne des Senats kritisiert, weil sie kein Geld für die von ihm versprochene Mauer an der Grenze zu Mexiko vorsehen. Der Etat-Entwurf der von seiner republikanischen Partei geführten Kongresskammer sei lächerlich. "Ich will wissen, wo ist in diesem lächerlichen Haushaltsgesetz das Geld für die Grenzsicherheit und die MAUER?", schrieb Trump auf Twitter