Leiche mit Stichverletzungen von Rechtsextremisten gefunden

In der westdeutschen Stadt Mönchengladbach ist ein polizeibekannten Rechtsextremist tot aufgefunden worden. Die am Mittwochabend in der Innenstadt entdeckte Leiche wies Stichverletzungen auf. Die Obduktion am Donnerstag habe ergeben, dass der 32-jährige Bremer sich selbst das Leben genommen habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.